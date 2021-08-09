***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.08.2021 17:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.552.595,5 7,38 1,47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.752 3.295.851,43 6,84 1,37
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 344 2.752 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.305.082 6,87 1,37
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 6.469.245,24 13,44 2,69
Haberleşme
- 482.961 3.216.520,26 6,68 1,35
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 18.548.776,1 38,53 7,7
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 728.145 9.747.848,2 20,25 4,04
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 48.138.670,73 100 19,99
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.927.220,1 4,75 0,8
- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.167,15 2,73 0,46
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.356.482,24 28,01 4,71
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.052.344,59 2,6 0,44
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.077.899,02 2,66 0,45
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.039.135,7 2,57 0,43
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.751.790,79 16,65 2,8
- TRSTPRS22312 5.000.000 4.978.717,03 12,28 2,07
- TRSVKFB92719 600.000 621.560,76 1,53 0,26
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.514.023,61 6,2 1,04
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.619.513,08 6,46 1,09
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.497.121,57 13,56 2,28
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 38.900.000 40.540.975,64 100 16,83
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 38.900.000 40.540.975,64 100 16,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG) 2.300 8,74
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 496,63
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -1.250 1.560,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 09.08.2021 12.018.739,73 12.018.739,73 7,8974 4,9898
T.Repo 09.08.2021 16.024.986,3 16.024.986,3 10,5299 6,6531
T.Repo 09.08.2021 34.053.095,89 34.053.095,89 22,3761 14,1378
T.Repo 09.08.2021 38.059.342,47 38.059.342,47 2586 15,8011
T.Repo 09.08.2021 3.004.684,93 3.004.684,93 1,9744 1,2475
BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.052.378,7 6,6054 4,1735
BPP 09.08.2021 180.277,4 180.277,4 0,1185 0,0748
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.09.2021 6.274.554,7 6.310.540,95 4,1466 2,62
Katılma Belgesi IJB 416.994 407.290,13 0,2676 0,1691
Katılma Belgesi IJP 414.527 416.215,78 0,2735 0,1728
Katılma Belgesi IKL 340.487 428.805,92 0,2818 0,178
Katılma Belgesi IKP 760.660 868.453,89 0,5707 0,3606
Katılma Belgesi IPJ 317.510 902.706,97 0,5932 0,3748
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.689.245 5,0526 3,1923
Katılma Belgesi ITP 378.090 450.620,52 0,2961 0,1871
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.116.857,25 1,391 0,8789
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.661.231,44 754 4,4262
VOB Nakit Teminat 8.539.751,57 3,5455
GRUP TOPLAMI
- 152.185.224,84 100 63,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 240.864.871,2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
240.864.871,2 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
32.241,7 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
32.241,7 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
89.332,08 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
89.332,08 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-1.280.952,43 % 100 -% 0,53
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.280.952,43 % 100 -% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ
240.221.240,38
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4958
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
06.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956114
BIST