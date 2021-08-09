***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 55.079 3.552.595,5 7,38 1,47Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.752 3.295.851,43 6,84 1,37Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 344 2.752 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 100.154 3.305.082 6,87 1,37Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 504.228 6.469.245,24 13,44 2,69Haberleşme- 482.961 3.216.520,26 6,68 1,35DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 4.343.970 18.548.776,1 38,53 7,7Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 728.145 9.747.848,2 20,25 4,04Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 6.248.633 48.138.670,73 100 19,99B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.927.220,1 4,75 0,8- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.167,15 2,73 0,46- TRSGRAN23013 10.500.000 11.356.482,24 28,01 4,71- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.052.344,59 2,6 0,44- TRSOPAS22319 1.030.000 1.077.899,02 2,66 0,45- TRSTHALE2716 1.000.000 1.039.135,7 2,57 0,43- TRSTPRS12313 6.700.000 6.751.790,79 16,65 2,8- TRSTPRS22312 5.000.000 4.978.717,03 12,28 2,07- TRSVKFB92719 600.000 621.560,76 1,53 0,26- TRSVSTL82218 2.500.000 2.514.023,61 6,2 1,04- TRSYDAT32212 2.500.000 2.619.513,08 6,46 1,09- TRSYKBK62914 5.000.000 5.497.121,57 13,56 2,28Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 38.900.000 40.540.975,64 100 16,83B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 38.900.000 40.540.975,64 100 16,83C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG) 2.300 8,74VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 496,63VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -1.250 1.560,75GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 09.08.2021 12.018.739,73 12.018.739,73 7,8974 4,9898T.Repo 09.08.2021 16.024.986,3 16.024.986,3 10,5299 6,6531T.Repo 09.08.2021 34.053.095,89 34.053.095,89 22,3761 14,1378T.Repo 09.08.2021 38.059.342,47 38.059.342,47 2586 15,8011T.Repo 09.08.2021 3.004.684,93 3.004.684,93 1,9744 1,2475BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.052.378,7 6,6054 4,1735BPP 09.08.2021 180.277,4 180.277,4 0,1185 0,0748Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.09.2021 6.274.554,7 6.310.540,95 4,1466 2,62Katılma Belgesi IJB 416.994 407.290,13 0,2676 0,1691Katılma Belgesi IJP 414.527 416.215,78 0,2735 0,1728Katılma Belgesi IKL 340.487 428.805,92 0,2818 0,178Katılma Belgesi IKP 760.660 868.453,89 0,5707 0,3606Katılma Belgesi IPJ 317.510 902.706,97 0,5932 0,3748Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.689.245 5,0526 3,1923Katılma Belgesi ITP 378.090 450.620,52 0,2961 0,1871Katılma Belgesi TI1 6.513 2.116.857,25 1,391 0,8789Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.661.231,44 754 4,4262VOB Nakit Teminat 8.539.751,57 3,5455GRUP TOPLAMI- 152.185.224,84 100 63,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 240.864.871,2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ240.864.871,2 % 100 % 100,27B. HAZIR DEĞERLER32.241,7 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar32.241,7 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)89.332,08 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar89.332,08 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)515.747,83 % 100 % 0,21D. BORÇLAR (-)-1.280.952,43 % 100 -% 0,53a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.280.952,43 % 100 -% 0,53NET VARLIK DEĞERİ240.221.240,38Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4958İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956114BIST