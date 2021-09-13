***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.09.2021 18:11
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.789.435,2 7,65 1,56
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.752 3.452.004,01 6,96 1,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 344 2.507,76 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.224.958,8 6,51 1,32
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 6.257.469,48 12,62 2,57
Haberleşme
- 482.961 3.458.000,76 6,98 1,42
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 18.977.527,15 38,3 7,8
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 728.145 10.388.691,48 20,97 4,26
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 49.550.594,64 100 20,35
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.784.678 5,93 1,96
- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.889.828 3,58 1,19
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.041.781,23 6,25 2,07
- TRFFFKR12226 5.000.000 4.720.544 5,85 1,94
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.688.026 5,81 1,93
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.510.187,85 1,87 0,62
- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.801.591,5 5,95 1,97
- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.865.219,5 6,03 2
- TRFTHALK2135 6.500.000 6.557.544,86 8,12 2,69
- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.189.525,72 2,71 0,9
- TRSARCL42313 1.100.000 1.126.779,51 1,4 0,46
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.972.892 13,59 4,51
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.073.390,71 1,32 0,43
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.043.991,24 1,29 0,43
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.030.059,35 1,27 0,42
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.884.282,98 8,53 2,83
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.077.751,6 6,29 2,09
- TRSVKFB92719 600.000 634.009,36 0,79 0,26
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.565.102,08 3,18 1,05
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.672.198,9 3,31 1,1
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.596.095,76 6,93 2,3
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 80.230.000 80.725.480,14 100 33,15
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 80.230.000 80.725.480,14 100 33,15
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_USDTRY1021 (LONG) 2.950 8,64
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2021 F_USDTRY1221 (SHORT) -1.010 8,92
VIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XAUTRYM1021 (LONG) 14.000 500,02
VIOP KISA POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.561,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- US900123CR91 1.000.000 9.245.066,41 100 3,8
GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 9.245.066,41 100 3,8
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 13.09.2021 21.032.880,82 21.032.880,82 20,2227 8,6368
T.Repo 13.09.2021 29.045.406,85 29.045.406,85 27,9266 11,927
BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.237.874,16 9,8435 4,204
Vadeli Mevduat 13.10.2021 6.389.774,43 6.426.459,43 6,1789 2,6389
Katılma Belgesi IJB 416.994 411.802,84 0,3959 0,1691
Katılma Belgesi IJP 414.527 418.545,84 0,4024 0,1719
Katılma Belgesi IKL 340.487 431.136,9 0,4145 0,177
Katılma Belgesi IKP 760.660 873.422,52 0,8398 0,3587
Katılma Belgesi IPJ 317.510 891.816,06 0,8575 0,3662
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.713.980 7,4168 3,1676
Katılma Belgesi ITP 378.090 457.236,71 0,4396 0,1878
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.102.806,77 2,0218 0,8635
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.722.903,46 10,3099 4,4032
VOB Nakit Teminat 13.239.988,78 13.239.988,78 12,73 5,4368
GRUP TOPLAMI
- 104.006.261,14 100 42,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 243.527.402,34
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
243.527.402,34 % 100 % 99,95
B. HAZIR DEĞERLER
845.943,18 % 100 % 0,35
a) Kasa
b) Bankalar
845.943,18 % 100 % 0,35
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
81.081,47 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.081,47 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-1.314.889,8 % 100 -% 0,54
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.314.889,8 % 100 -% 0,54
NET VARLIK DEĞERİ
243.655.285,01
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5172
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
10.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963540
BIST