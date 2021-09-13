***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 55.079 3.789.435,2 7,65 1,56Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.752 3.452.004,01 6,96 1,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 344 2.507,76 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 100.154 3.224.958,8 6,51 1,32Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 504.228 6.257.469,48 12,62 2,57Haberleşme- 482.961 3.458.000,76 6,98 1,42DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 4.343.970 18.977.527,15 38,3 7,8Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 728.145 10.388.691,48 20,97 4,26Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 6.248.633 49.550.594,64 100 20,35B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.784.678 5,93 1,96- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.889.828 3,58 1,19- TRFDZBK72235 5.000.000 5.041.781,23 6,25 2,07- TRFFFKR12226 5.000.000 4.720.544 5,85 1,94- TRFFNYM12214 5.000.000 4.688.026 5,81 1,93- TRFGRAN22236 1.500.000 1.510.187,85 1,87 0,62- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.801.591,5 5,95 1,97- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.865.219,5 6,03 2- TRFTHALK2135 6.500.000 6.557.544,86 8,12 2,69- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.189.525,72 2,71 0,9- TRSARCL42313 1.100.000 1.126.779,51 1,4 0,46- TRSGRAN23013 10.500.000 10.972.892 13,59 4,51- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.073.390,71 1,32 0,43- TRSOPAS22319 1.030.000 1.043.991,24 1,29 0,43- TRSTHALE2716 1.000.000 1.030.059,35 1,27 0,42- TRSTPRS12313 6.700.000 6.884.282,98 8,53 2,83- TRSTPRS22312 5.000.000 5.077.751,6 6,29 2,09- TRSVKFB92719 600.000 634.009,36 0,79 0,26- TRSVSTL82218 2.500.000 2.565.102,08 3,18 1,05- TRSYDAT32212 2.500.000 2.672.198,9 3,31 1,1- TRSYKBK62914 5.000.000 5.596.095,76 6,93 2,3Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 80.230.000 80.725.480,14 100 33,15B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 80.230.000 80.725.480,14 100 33,15C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_USDTRY1021 (LONG) 2.950 8,64VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2021 F_USDTRY1221 (SHORT) -1.010 8,92VIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XAUTRYM1021 (LONG) 14.000 500,02VIOP KISA POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.561,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- US900123CR91 1.000.000 9.245.066,41 100 3,8GRUP TOPLAMI- 1.000.000 9.245.066,41 100 3,8E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 13.09.2021 21.032.880,82 21.032.880,82 20,2227 8,6368T.Repo 13.09.2021 29.045.406,85 29.045.406,85 27,9266 11,927BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.237.874,16 9,8435 4,204Vadeli Mevduat 13.10.2021 6.389.774,43 6.426.459,43 6,1789 2,6389Katılma Belgesi IJB 416.994 411.802,84 0,3959 0,1691Katılma Belgesi IJP 414.527 418.545,84 0,4024 0,1719Katılma Belgesi IKL 340.487 431.136,9 0,4145 0,177Katılma Belgesi IKP 760.660 873.422,52 0,8398 0,3587Katılma Belgesi IPJ 317.510 891.816,06 0,8575 0,3662Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.713.980 7,4168 3,1676Katılma Belgesi ITP 378.090 457.236,71 0,4396 0,1878Katılma Belgesi TI1 6.363 2.102.806,77 2,0218 0,8635Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.722.903,46 10,3099 4,4032VOB Nakit Teminat 13.239.988,78 13.239.988,78 12,73 5,4368GRUP TOPLAMI- 104.006.261,14 100 42,71ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 243.527.402,34İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ243.527.402,34 % 100 % 99,95B. HAZIR DEĞERLER845.943,18 % 100 % 0,35a) Kasab) Bankalar845.943,18 % 100 % 0,35c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)81.081,47 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar81.081,47 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)515.747,83 % 100 % 0,21D. BORÇLAR (-)-1.314.889,8 % 100 -% 0,54a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.314.889,8 % 100 -% 0,54NET VARLIK DEĞERİ243.655.285,01Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5172İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama10.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963540BIST