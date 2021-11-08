***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 45.079 2.954.928,45 15,84 1,15Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.569 4.877.575,7 26,16 1,89Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 291.687 3.094.799,07 16,59 1,2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 302.171 7.723.490,76 41,41 2,99Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 672.506 18.650.793,98 100 7,23B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.923.809 5,11 1,91- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.977.606,2 3,09 1,15- TRFDZBK72235 5.000.000 5.052.884,79 5,24 1,96- TRFFFKR12226 5.000.000 4.857.026,5 5,04 1,88- TRFFNYM12214 5.000.000 4.823.031,5 5 1,87- TRFGRAN22236 1.500.000 1.505.032,2 1,56 0,58- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.941.453 5,12 1,92- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.386.249,5 2,47 0,93- TRFTEBK12216 5.000.000 4.870.010 5,05 1,89- TRFTHALK2135 6.500.000 6.584.865,48 6,83 2,55- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.253.280,22 2,34 0,87- TRSARCL42313 1.100.000 1.106.460,12 1,15 0,43- TRSENSAE2312 3.370.000 3.409.848,71 3,54 1,32- TRSGRAN23013 10.500.000 11.298.822,93 11,71 4,38- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.051.223,3 1,09 0,41- TRSOPAS22319 1.030.000 1.072.433,65 1,11 0,42- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.280.477,11 7,55 2,82- TRSTATK42315 2.100.000 2.118.364,03 2,19 0,82- TRSTHALE2716 1.000.000 1.067.296 1,1 0,41- TRSTPRS12313 6.700.000 6.711.024,84 6,96 2,6- TRSTPRS22312 5.000.000 4.970.834,07 5,15 1,93- TRSVKFB92719 600.000 618.257,49 0,64 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.504.534,39 2,6 0,97- TRSYDAT32212 2.500.000 2.606.052,69 2,7 1,01- TRSYKBK62914 5.000.000 5.458.472,72 5,66 2,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 95.310.000 96.449.350,43 100 37,39B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 95.310.000 96.449.350,43 100 37,39C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -3.510 9,94VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1221 (LONG) 12.000 577,71GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 34.165.129,95 62,18 13,24EUROBOND US900123CR91 1.000.000 10.643.066,3 19,37 4,13EUROBOND XS1496463297 500.000 4.981.470,7 9,06 1,93EUROBOND XS1750996206 511.000 5.159.244,54 9,39 2GRUP TOPLAMI- 5.511.000 54.948.911,49 100 21,3E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 08.11.2021 13.017.202,74 13.017.202,74 14,8072 5,0462T.Repo 08.11.2021 17.022.495,89 17.022.495,89 19,3633 6,5989BPP 19.11.2021 10.261.424,66 11,6089 3,9563BPP 08.11.2021 250.330,82 250.330,82 0,2848 0,097BPP 08.11.2021 540.732,33 540.732,33 0,6151 0,2096Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.610.388,21 7,5194 2,5626Katılma Belgesi IJB 416.994 462.343,77 0,5259 0,1792Katılma Belgesi IJP 414.527 494.102,09 0,562 0,1915Katılma Belgesi IKL 340.487 490.929,48 0,5584 0,1903Katılma Belgesi IKP 760.660 1.039.063,08 1,1819 0,4028Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.093.978,48 1,2444 0,4241Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.757.825 8,8246 374Katılma Belgesi ITP 378.090 532.340,13 0,6055 0,2064Katılma Belgesi TI1 6.363 2.156.951,41 2,4536 0,8362Katılma Belgesi TMG 71.050.719 12.493.487,38 14,2115 4,8432VOB Nakit Teminat 13.743.433,55 13.743.433,55 15,6333 5,3277GRUP TOPLAMI- 87.911.163,62 100 34,08ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 257.960.219,52İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ257.960.219,52 % 100 % 100,19B. HAZIR DEĞERLER259.142,82 % 100 % 0,1a) Kasab) Bankalar259.142,82 % 100 % 0,1c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)80.166,82 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar80.166,82 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)444.172,92 % 100 % 0,17D. BORÇLAR (-)-1.265.311,83 % 100 -% 0,49a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.265.311,83 % 100 -% 0,49NET VARLIK DEĞERİ257.478.390,25Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6032İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama05.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975968BIST