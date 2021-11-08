***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.11.2021 18:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 45.079 2.954.928,45 15,84 1,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.569 4.877.575,7 26,16 1,89
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 291.687 3.094.799,07 16,59 1,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 302.171 7.723.490,76 41,41 2,99
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 672.506 18.650.793,98 100 7,23
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.923.809 5,11 1,91
- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.977.606,2 3,09 1,15
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.052.884,79 5,24 1,96
- TRFFFKR12226 5.000.000 4.857.026,5 5,04 1,88
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.823.031,5 5 1,87
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.505.032,2 1,56 0,58
- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.941.453 5,12 1,92
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.386.249,5 2,47 0,93
- TRFTEBK12216 5.000.000 4.870.010 5,05 1,89
- TRFTHALK2135 6.500.000 6.584.865,48 6,83 2,55
- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.253.280,22 2,34 0,87
- TRSARCL42313 1.100.000 1.106.460,12 1,15 0,43
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.409.848,71 3,54 1,32
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.298.822,93 11,71 4,38
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.051.223,3 1,09 0,41
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.072.433,65 1,11 0,42
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.280.477,11 7,55 2,82
- TRSTATK42315 2.100.000 2.118.364,03 2,19 0,82
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.067.296 1,1 0,41
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.711.024,84 6,96 2,6
- TRSTPRS22312 5.000.000 4.970.834,07 5,15 1,93
- TRSVKFB92719 600.000 618.257,49 0,64 0,24
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.504.534,39 2,6 0,97
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.606.052,69 2,7 1,01
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.458.472,72 5,66 2,12
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 95.310.000 96.449.350,43 100 37,39
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 95.310.000 96.449.350,43 100 37,39
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -3.510 9,94
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1221 (LONG) 12.000 577,71
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 34.165.129,95 62,18 13,24
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 10.643.066,3 19,37 4,13
EUROBOND XS1496463297 500.000 4.981.470,7 9,06 1,93
EUROBOND XS1750996206 511.000 5.159.244,54 9,39 2
GRUP TOPLAMI
- 5.511.000 54.948.911,49 100 21,3
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 08.11.2021 13.017.202,74 13.017.202,74 14,8072 5,0462
T.Repo 08.11.2021 17.022.495,89 17.022.495,89 19,3633 6,5989
BPP 19.11.2021 10.261.424,66 11,6089 3,9563
BPP 08.11.2021 250.330,82 250.330,82 0,2848 0,097
BPP 08.11.2021 540.732,33 540.732,33 0,6151 0,2096
Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.610.388,21 7,5194 2,5626
Katılma Belgesi IJB 416.994 462.343,77 0,5259 0,1792
Katılma Belgesi IJP 414.527 494.102,09 0,562 0,1915
Katılma Belgesi IKL 340.487 490.929,48 0,5584 0,1903
Katılma Belgesi IKP 760.660 1.039.063,08 1,1819 0,4028
Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.093.978,48 1,2444 0,4241
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.757.825 8,8246 374
Katılma Belgesi ITP 378.090 532.340,13 0,6055 0,2064
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.156.951,41 2,4536 0,8362
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 12.493.487,38 14,2115 4,8432
VOB Nakit Teminat 13.743.433,55 13.743.433,55 15,6333 5,3277
GRUP TOPLAMI
- 87.911.163,62 100 34,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 257.960.219,52
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
257.960.219,52 % 100 % 100,19
B. HAZIR DEĞERLER
259.142,82 % 100 % 0,1
a) Kasa
b) Bankalar
259.142,82 % 100 % 0,1
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
80.166,82 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
80.166,82 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
444.172,92 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-1.265.311,83 % 100 -% 0,49
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.265.311,83 % 100 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
257.478.390,25
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6032
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
05.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975968
BIST