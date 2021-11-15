***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.11.2021 17:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 45.079 3.011.277,2 21,4 1,18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 291.687 3.086.048,46 21,94 1,21
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 302.171 7.971.270,98 56,66 3,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 638.937 14.068.596,64 100 5,52
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.941.482 5,02 1,94
- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.986.806,9 3,03 1,17
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.069.857,05 5,15 1,99
- TRFFFKR12226 5.000.000 4.874.362,5 4,95 1,91
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.840.197 4,92 1,9
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.509.824,06 1,53 0,59
- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.959.198,5 5,04 1,94
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.394.138,57 2,43 0,94
- TRFTEBK12216 5.000.000 4.884.999,5 4,96 1,92
- TRFTHALK2135 6.500.000 6.606.059,3 6,71 2,59
- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.261.379,01 2,3 0,89
- TRSARCL42313 1.100.000 1.110.129,07 1,13 0,44
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.421.146,08 3,47 1,34
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.330.469,23 11,51 4,44
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.704.562,12 1,73 0,67
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.055.262,59 1,07 0,41
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.075.697,56 1,09 0,42
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.304.344,13 7,42 2,86
- TRSTATK42315 2.100.000 2.125.170,13 2,16 0,83
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.047.983,91 1,07 0,41
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.732.962,91 6,84 2,64
- TRSTPRS22312 5.000.000 4.987.674,23 5,07 1,96
- TRSVKFB92719 600.000 620.594,32 0,63 0,24
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.513.168,4 2,55 0,99
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.616.447,38 2,66 1,03
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.477.676,06 5,56 2,15
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 97.010.000 98.451.592,49 100 38,61
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 97.010.000 98.451.592,49 100 38,61
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -3.510 10,17
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1221 (LONG) 12.000 611,08
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0301221 (LONG) 200 1.806
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 34.912.526,06 62,15 13,69
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 10.880.123,5 19,37 4,27
EUROBOND XS1496463297 500.000 5.098.942,34 9,08 2
EUROBOND XS1750996206 511.000 5.279.734,8 9,4 2,07
GRUP TOPLAMI
- 5.511.000 56.171.326,7 100 22,03
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 15.11.2021 29.038.423,01 29.038.423,01 33,6437 11,3875
BPP 19.11.2021 10.261.424,66 10.241.074,67 11,8652 4,0161
BPP 15.11.2021 145.197,24 145.197,24 0,1682 0,0569
Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.632.860,72 7,6848 2,6011
Katılma Belgesi IJB 416.994 481.251,11 0,5576 0,1887
Katılma Belgesi IJP 414.527 502.246,72 0,5819 0,197
Katılma Belgesi IKL 340.487 498.061,66 0,5771 0,1953
Katılma Belgesi IKP 760.660 1.036.794,03 1,2012 0,4066
Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.109.164,35 1,2851 0,435
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.763.750 8,995 3,0446
Katılma Belgesi ITP 378.090 542.356,12 0,6284 0,2127
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.163.064,8 2,5061 0,8483
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 12.771.011,49 14,7964 5,0082
VOB Nakit Teminat 13.386.423,47 13.386.423,47 15,5094 5,2495
GRUP TOPLAMI
- 86.311.679,39 100 33,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 255.003.195,2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
255.003.195,2 % 100 % 98,17
B. HAZIR DEĞERLER
253.217,95 % 100 % 0,1
a) Kasa
b) Bankalar
253.217,95 % 100 % 0,1
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.341.366,62 % 100 % 2,05
a) Takastan Alacaklar
5.253.399,82 % 98,35 % 2,02
b) Diğer Alacaklar
87.966,8 % 1,65 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
449.447,18 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-1.293.520,64 % 100 -% 0,5
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.293.520,64 % 100 -% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
259.753.706,31
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6174
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
12.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977826
BIST