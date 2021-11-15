***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 45.079 3.011.277,2 21,4 1,18Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 291.687 3.086.048,46 21,94 1,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 302.171 7.971.270,98 56,66 3,13Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 638.937 14.068.596,64 100 5,52B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.941.482 5,02 1,94- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.986.806,9 3,03 1,17- TRFDZBK72235 5.000.000 5.069.857,05 5,15 1,99- TRFFFKR12226 5.000.000 4.874.362,5 4,95 1,91- TRFFNYM12214 5.000.000 4.840.197 4,92 1,9- TRFGRAN22236 1.500.000 1.509.824,06 1,53 0,59- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.959.198,5 5,04 1,94- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.394.138,57 2,43 0,94- TRFTEBK12216 5.000.000 4.884.999,5 4,96 1,92- TRFTHALK2135 6.500.000 6.606.059,3 6,71 2,59- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.261.379,01 2,3 0,89- TRSARCL42313 1.100.000 1.110.129,07 1,13 0,44- TRSENSAE2312 3.370.000 3.421.146,08 3,47 1,34- TRSGRAN23013 10.500.000 11.330.469,23 11,51 4,44- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.704.562,12 1,73 0,67- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.055.262,59 1,07 0,41- TRSOPAS22319 1.030.000 1.075.697,56 1,09 0,42- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.304.344,13 7,42 2,86- TRSTATK42315 2.100.000 2.125.170,13 2,16 0,83- TRSTHALE2716 1.000.000 1.047.983,91 1,07 0,41- TRSTPRS12313 6.700.000 6.732.962,91 6,84 2,64- TRSTPRS22312 5.000.000 4.987.674,23 5,07 1,96- TRSVKFB92719 600.000 620.594,32 0,63 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.513.168,4 2,55 0,99- TRSYDAT32212 2.500.000 2.616.447,38 2,66 1,03- TRSYKBK62914 5.000.000 5.477.676,06 5,56 2,15Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 97.010.000 98.451.592,49 100 38,61B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 97.010.000 98.451.592,49 100 38,61C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -3.510 10,17VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1221 (LONG) 12.000 611,08VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0301221 (LONG) 200 1.806GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 34.912.526,06 62,15 13,69EUROBOND US900123CR91 1.000.000 10.880.123,5 19,37 4,27EUROBOND XS1496463297 500.000 5.098.942,34 9,08 2EUROBOND XS1750996206 511.000 5.279.734,8 9,4 2,07GRUP TOPLAMI- 5.511.000 56.171.326,7 100 22,03E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 15.11.2021 29.038.423,01 29.038.423,01 33,6437 11,3875BPP 19.11.2021 10.261.424,66 10.241.074,67 11,8652 4,0161BPP 15.11.2021 145.197,24 145.197,24 0,1682 0,0569Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.632.860,72 7,6848 2,6011Katılma Belgesi IJB 416.994 481.251,11 0,5576 0,1887Katılma Belgesi IJP 414.527 502.246,72 0,5819 0,197Katılma Belgesi IKL 340.487 498.061,66 0,5771 0,1953Katılma Belgesi IKP 760.660 1.036.794,03 1,2012 0,4066Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.109.164,35 1,2851 0,435Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.763.750 8,995 3,0446Katılma Belgesi ITP 378.090 542.356,12 0,6284 0,2127Katılma Belgesi TI1 6.363 2.163.064,8 2,5061 0,8483Katılma Belgesi TMG 71.050.719 12.771.011,49 14,7964 5,0082VOB Nakit Teminat 13.386.423,47 13.386.423,47 15,5094 5,2495GRUP TOPLAMI- 86.311.679,39 100 33,85ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 255.003.195,2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ255.003.195,2 % 100 % 98,17B. HAZIR DEĞERLER253.217,95 % 100 % 0,1a) Kasab) Bankalar253.217,95 % 100 % 0,1c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)5.341.366,62 % 100 % 2,05a) Takastan Alacaklar5.253.399,82 % 98,35 % 2,02b) Diğer Alacaklar87.966,8 % 1,65 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)449.447,18 % 100 % 0,17D. BORÇLAR (-)-1.293.520,64 % 100 -% 0,5a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.293.520,64 % 100 -% 0,5NET VARLIK DEĞERİ259.753.706,31Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6174İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama12.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977826BIST