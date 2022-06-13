***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.06.2022 16:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK72216 5.000.000 4.892.706,5 5,36 1,84
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.018.760,76 5,5 1,88
- TRFFNYM62219 3.250.000 3.232.418,8 3,54 1,21
- TRFISFA72215 750.000 743.523 0,81 0,28
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.645.571,16 2,9 0,99
- TRSARCL42313 1.100.000 1.119.335,08 1,23 0,42
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.196.927,36 5,7 1,95
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.410.981,09 3,74 1,28
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.105.140,41 12,17 4,17
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.872.165,04 2,04 0,7
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.721,71 1,13 0,39
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.387.736,54 1,52 0,52
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.196.484,07 5,7 1,95
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.369.859,61 8,08 2,76
- TRSTATK42315 2.100.000 2.339.289,65 2,56 0,88
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.029.585,03 1,13 0,39
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.800.258,28 7,45 2,55
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.088.935,29 5,58 1,91
- TRSVKFB92719 600.000 655.189,56 0,72 0,25
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.561.576,14 2,81 0,96
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.464.775,02 5,99 2,05
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 75.570.000 78.161.940,08 85,66 29,32
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 4.500.000 13.083.112,58 14,34 4,91
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.500.000 13.083.112,58 14,34 4,91
GRUP TOPLAMI
- 80.070.000 91.245.052,66 100 34,23
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 17,24
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 1.032,48
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300622 (LONG) 825 2.846,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 58.046.700,55 52,2 21,77
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 53.143.403,76 47,8 19,94
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 111.190.104,31 100 41,71
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.06.2022 270.361,73 270.361,73 0,4214 0,1014
Katılma Belgesi IJB 497.258 803.041,34 1,2518 0,3012
Katılma Belgesi IJP 489.430 758.385,49 1,1822 0,2845
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.639.168,19 2,5552 0,6149
Katılma Belgesi IKL 397.545 959.560,33 1,4958 0,3599
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.370.109,48 3,6946 0,8891
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.819.755,41 2,8367 0,6826
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.247.040 14,4146 3,4687
Katılma Belgesi ITP 438.029 881.726,53 1,3745 0,3307
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.575.538,31 2,456 0,591
Katılma Belgesi TI1 8.938 3.311.387,69 5,1619 1,2421
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.798.763,36 4,3628 1,0499
VOB Nakit Teminat 37.715.589,64 37.715.589,64 58,7924 14,1476
GRUP TOPLAMI
- 64.150.427,5 100 24,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 266.585.584,46
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
266.585.584,46 % 100 % 100,39
B. HAZIR DEĞERLER
54.525,33 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
54.525,33 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
29.172,5 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
29.172,5 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
417.853,88 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.546.613,02 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.546.613,02 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
265.540.523,15
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6534
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
10.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036952
BIST