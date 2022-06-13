***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.892.706,5 5,36 1,84- TRFDZBK72235 5.000.000 5.018.760,76 5,5 1,88- TRFFNYM62219 3.250.000 3.232.418,8 3,54 1,21- TRFISFA72215 750.000 743.523 0,81 0,28- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.645.571,16 2,9 0,99- TRSARCL42313 1.100.000 1.119.335,08 1,23 0,42- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.196.927,36 5,7 1,95- TRSENSAE2312 3.370.000 3.410.981,09 3,74 1,28- TRSGRAN23013 10.500.000 11.105.140,41 12,17 4,17- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.872.165,04 2,04 0,7- TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.721,71 1,13 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.387.736,54 1,52 0,52- TRSOPASA2312 5.000.000 5.196.484,07 5,7 1,95- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.369.859,61 8,08 2,76- TRSTATK42315 2.100.000 2.339.289,65 2,56 0,88- TRSTHALE2716 1.000.000 1.029.585,03 1,13 0,39- TRSTPRS12313 6.700.000 6.800.258,28 7,45 2,55- TRSTPRS22312 5.000.000 5.088.935,29 5,58 1,91- TRSVKFB92719 600.000 655.189,56 0,72 0,25- TRSVSTL82218 2.500.000 2.561.576,14 2,81 0,96- TRSYKBK62914 5.000.000 5.464.775,02 5,99 2,05Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 75.570.000 78.161.940,08 85,66 29,32B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 4.500.000 13.083.112,58 14,34 4,91Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.500.000 13.083.112,58 14,34 4,91GRUP TOPLAMI- 80.070.000 91.245.052,66 100 34,23C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 17,24VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 1.032,48VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300622 (LONG) 825 2.846,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 58.046.700,55 52,2 21,77EUROBOND US900123CR91 3.100.000 53.143.403,76 47,8 19,94GRUP TOPLAMI- 6.600.000 111.190.104,31 100 41,71E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.06.2022 270.361,73 270.361,73 0,4214 0,1014Katılma Belgesi IJB 497.258 803.041,34 1,2518 0,3012Katılma Belgesi IJP 489.430 758.385,49 1,1822 0,2845Katılma Belgesi IJT 836.756 1.639.168,19 2,5552 0,6149Katılma Belgesi IKL 397.545 959.560,33 1,4958 0,3599Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.370.109,48 3,6946 0,8891Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.819.755,41 2,8367 0,6826Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.247.040 14,4146 3,4687Katılma Belgesi ITP 438.029 881.726,53 1,3745 0,3307Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.575.538,31 2,456 0,591Katılma Belgesi TI1 8.938 3.311.387,69 5,1619 1,2421Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.798.763,36 4,3628 1,0499VOB Nakit Teminat 37.715.589,64 37.715.589,64 58,7924 14,1476GRUP TOPLAMI- 64.150.427,5 100 24,06ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 266.585.584,46İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ266.585.584,46 % 100 % 100,39B. HAZIR DEĞERLER54.525,33 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar54.525,33 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)29.172,5 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar29.172,5 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)417.853,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-1.546.613,02 % 100 -% 0,58a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.546.613,02 % 100 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ265.540.523,15Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6534İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama10.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036952BIST