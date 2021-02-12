***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.02.2021 22:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3.,5.,8.,10.,12. ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, ilişikte yer alan Ana Sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından aynen onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-03.02.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909500
BIST
18:051.538
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
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|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
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|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
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|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
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|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
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|TGSAS
|29,04
|137.709.098
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|2.909.434.677
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|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
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|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
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|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
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|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
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|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
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|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
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|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,0209
|7,0270
|% 0,02
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|Euro
|8,5119
|8,5169
|% -0,24
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|Sterlin
|9,7057
|9,7544
|% 0,29
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|Frank
|7,8453
|7,8926
|% -0,23
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|Riyal
|1,8669
|1,8762
|% -0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-4,14
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|Altın Gr.
|412
|412
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
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|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
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|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
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|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,27
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|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
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|B. Petrol
|62,66
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|1,52
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