***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3.,5.,8.,10.,12. ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, ilişikte yer alan Ana Sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından aynen onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-03.02.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909500BIST