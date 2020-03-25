***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 18 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Sn. Gamze Yalçın, Sn.Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Aydın Özcan, Sn. Prof.Dr.Şule Işınsu Özmen ve Sn. İbrahim Kurban arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Gamze Yalçın'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Kenan Ayvacı' nın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832223BIST