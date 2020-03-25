***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 20:00
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 18 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Sn. Gamze Yalçın, Sn.Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Aydın Özcan, Sn. Prof.Dr.Şule Işınsu Özmen ve Sn. İbrahim Kurban arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Gamze Yalçın'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Kenan Ayvacı' nın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832223
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|AKBNK
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|418.004.528
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|YKBNK
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|400.417.317
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|YKBNK
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|400.417.317
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|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
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|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
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|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
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|ISFIN
|2,88
|374.731.832
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6222
|7,6604
|% 1,35
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|Frank
|6,5544
|6,5939
|% 0,69
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|Riyal
|1,7044
|1,7130
|% 0,11
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-0,42
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|Altın Gr.
|333
|333
|-2,50
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|Cumhuriyet
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|2.142
|10,00
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|Tam
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|2.156
|14,92
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|Yarım
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|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
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|Gümüş Gr.
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