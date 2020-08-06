***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 09:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.442045 TL dir. 05.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865566
BIST
10:341.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:347,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1067
En Düşük
7,0287
10:348,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0894
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:34467,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,58
|Açılış
|: 467,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|17.518.623
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|3.702.600
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.999.573
|% 9,88
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|GARFA
|8,65
|641.482
|% -9,99
|
|QNBFB
|64,90
|558.789
|% -9,99
|
|TRKCM
|4,03
|310.536.594
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,09
|290.013.646
|% 0,00
|
|SISE
|6,10
|275.825.503
|% -2,24
|
|ODAS
|2,46
|152.731.210
|% 5,13
|
|GARAN
|6,79
|147.286.007
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,09
|290.013.646
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,03
|310.536.594
|% 1,77
|
|ODAS
|2,46
|152.731.210
|% 5,13
|
|SISE
|6,10
|275.825.503
|% -2,24
|
|ZOREN
|2,33
|50.682.474
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3157
|9,3624
|% 1,12
|
|Frank
|7,7707
|7,8175
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8862
|1,8957
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|9,38
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.133
|38,40
|
|Tam
|3.163
|3.233
|49,10
|
|Yarım
|1.535
|1.573
|19,20
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,20
|
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10:43XU100
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