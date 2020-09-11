***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 09:33
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.484408 TL dir. 10.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874555
BIST
12:181.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:187,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:188,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8655
En Düşük
8,7908
12:18466,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,79
|Açılış
|: 466,95
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DNISI
|6,82
|1.957.408
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|57.227.226
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.165.724
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.864.462
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.015.372
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.627.406
|% -9,80
|
|HATEK
|12,15
|38.661.552
|% -9,67
|
|THYAO
|10,95
|529.358.070
|% 1,77
|
|PETKM
|4,22
|425.482.870
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,54
|378.008.395
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,55
|359.810.350
|% 6,90
|
|RTALB
|58,70
|336.717.681
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,54
|378.008.395
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,55
|359.810.350
|% 6,90
|
|IHLAS
|1,07
|244.180.021
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|234.908.455
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|425.482.870
|% -0,94
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4675
|7,4713
|% 0,30
|
|Euro
|8,8610
|8,8655
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,5117
|9,5594
|% -0,01
|
|Frank
|8,1857
|8,2351
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9846
|1,9945
|% 0,24
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,09
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-18,36
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,88
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,44
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,01
|
Seans Raporu
12:18
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 92 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, TACTR, UZERB, SODSN, TKURU, ISBIR, EMNIS
-
12:29
PKENT, BANVT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında