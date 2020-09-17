***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 10:11
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.482863 TL dir. 16.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875385
BIST
11:271.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:277,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:278,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9141
En Düşük
8,8040
11:27471,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,76
|Açılış
|: 471,26
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,12
|289.249.555
|% -1,58
|
|AVOD
|4,35
|262.567.766
|% 7,67
|
|RTALB
|52,55
|182.752.945
|% 2,64
|
|PETKM
|4,36
|180.954.468
|% 0,23
|
|SISE
|6,38
|160.945.370
|% -0,16
|
|IHLAS
|1,08
|101.538.871
|% -0,92
|
|KRDMD
|3,12
|289.249.555
|% -1,58
|
|AVOD
|4,35
|262.567.766
|% 7,67
|
|SKBNK
|1,53
|77.203.067
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,25
|109.355.035
|% 1,81
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5391
|7,5425
|% 0,51
|
|Euro
|8,9057
|8,9115
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7297
|9,7785
|% 0,24
|
|Frank
|8,2445
|8,2941
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0038
|2,0139
|% 0,42
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-14,89
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,24
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:36LKMNH
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 472 adet işlem
-
11:35PETUN
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 903 adet işlem
-
11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, MGROS
-
11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PGSUS, HALKB
-
11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.32 ) 1, 011