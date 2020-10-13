***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 13:49
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.504116 TL dir. 12.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881162
BIST
14:041.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:047,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9123
En Düşük
7,8718
14:049,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:04488,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 488,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:04
|NTHOL
|3,19
|190.100.579
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.306.257
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.668
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.195.761
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,53
|883.947.067
|% 1,15
|
|KERVT
|7,81
|536.006.118
|% 1,43
|
|TUKAS
|12,46
|492.334.343
|% 4,36
|
|ASELS
|18,19
|471.773.876
|% 0,78
|
|TURSG
|6,18
|470.256.082
|% 0,49
|
|ODAS
|3,53
|883.947.067
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,75
|280.613.202
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,82
|284.741.243
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|418.245.108
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,15
|134.436.589
|% -4,17
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9123
|% 0,30
|
|Euro
|9,3293
|9,3343
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2898
|10,3414
|% 0,16
|
|Frank
|8,6463
|8,6984
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1016
|2,1122
|% 0,27
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, EKGYO
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, ARCLK, DOHOL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 070
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, EUYO, UZERB, ESEN, QNBFL, EGCEY, DERAS, KERVN, ALMAD, DAGHL
-
14:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, RODRG, IDGYO, BALAT, SNKRN, SELGD, DNISI, PENGD, SUMAS, EMNIS