***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 09:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.499045 TL dir. 13.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881377
BIST
12:271.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:277,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9599
En Düşük
7,9010
12:279,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0274
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:27485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ESEN
|12,43
|757.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.450.721
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.246.331
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.748
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.451.605
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.985.406
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|516.710.970
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|474.232.392
|% 0,59
|
|GARAN
|7,11
|426.978.227
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,65
|381.507.785
|% 0,55
|
|ODAS
|3,54
|379.529.170
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.985.827
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|516.710.970
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|199.132.652
|% 4,39
|
|ODAS
|3,54
|379.529.170
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,65
|381.507.785
|% 0,55
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9607
|% 0,53
|
|Euro
|9,3271
|9,3333
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2527
|10,3042
|% 0,39
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,42
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|