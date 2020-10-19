***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 10:21
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.510322 TL dir. 16.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882295
BIST
11:391.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:397,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:399,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:39484,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SNGYO
|2,75
|104.302.863
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.730.710
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.409.117
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.530.901
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|897.532.849
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,97
|391.158.834
|% 7,07
|
|PETKM
|4,54
|358.948.259
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,72
|344.280.765
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,30
|293.938.023
|% 1,92
|
|ALBRK
|1,72
|344.280.765
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,97
|391.158.834
|% 7,07
|
|TSKB
|1,40
|212.697.518
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|186.608.901
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|897.532.849
|% 2,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8898
|7,8927
|% -0,51
|
|Euro
|9,2624
|9,2674
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2197
|10,2709
|% 0,02
|
|Frank
|8,6041
|8,6560
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:51CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 510 adet işlem
-
11:50CMENT
Yüzde 5.57 oranında artışla 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 056 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.54 ) 1, 090
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, CMBTN, FORMT, BRKO, YBTAS, EUKYO, GRNYO, PRZMA, SNGYO, DAGHL
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, IHGZT, BALAT, KERVN, YAPRK, BASCM, ARTI, DAGI, MERKO, COSMO