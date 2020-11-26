***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 12:21
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.529942 TL dir. 25.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890122
BIST
14:301.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
14:307,8692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0830
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8617
14:309,3803
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1013
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3733
14:30459,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,85
|Açılış
|: 459,22
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
459,09
BIST En Aktif Hisseler14:28
|LOGO
|108,90
|62.955.320
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|172.193.550
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.138.803
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,21
|1.746.361.020
|% 1,54
|
|KRDMD
|5,13
|1.217.187.926
|% -1,35
|
|THYAO
|12,12
|1.090.333.602
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,05
|817.155.446
|% 1,33
|
|GUBRF
|50,90
|721.274.978
|% 8,53
|
|YKBNK
|3,05
|817.155.446
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,13
|1.217.187.926
|% -1,35
|
|GARAN
|9,21
|1.746.361.020
|% 1,54
|
|TSKB
|2,67
|477.019.163
|% -1,48
|
|ODAS
|3,69
|512.117.303
|% 1,37
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8668
|7,8723
|% -1,00
|
|Euro
|9,3744
|9,3823
|% -1,05
|
|Sterlin
|10,4893
|10,5419
|% -1,22
|
|Frank
|8,6418
|8,6938
|% -0,94
|
|Riyal
|2,0940
|2,1045
|% -0,96
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,47
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-31,00
|
|Tam
|3.043
|3.122
|-35,72
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,27
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-0,47
|
Seans Raporu
14:28
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14:40ARSAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 983, 162 adet işlem
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14:39ARSAN
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14:37XU100
Endeks 1, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 15, 025.00 milyon TL de
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14:37RYSAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 222 adet işlem
-
14:36ESCOM
Yüzde 4.53 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 717, 847 adet işlem