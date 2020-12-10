***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 12:37
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.537105 TL dir. 09.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892619
BIST
16:051.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:057,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:059,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,79
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EUKYO
|4,07
|3.336.889
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.385.181
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.671.874
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.122.032
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.303.674
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,64
|775.449.673
|% -7,45
|
|ITTFH
|2,63
|426.007.944
|% -5,73
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8591
|7,8648
|% 0,52
|
|Euro
|9,5264
|9,5340
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,4276
|10,4799
|% -0,15
|
|Frank
|8,8232
|8,8763
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,61
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-0,10
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-16,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|-15,61
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-7,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,53
|49,53
|0,67
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15PKENT
Yüzde 4.39 oranında artışla 934.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550 adet işlem
-
16:14ISGSY
Yüzde 8.10 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 069 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TTKOM, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 61 artarak (% 0.87 ) 1, 229
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNPAM, BERA, EUYO, EUKYO, SILVR, LINK, DITAS, UMPAS, PAMEL