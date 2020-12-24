***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 12:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.546017 TL dir. 23.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894733
BIST
14:091.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:097,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0442
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:099,2663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0639
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:09456,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,14
|Açılış
|: 456,90
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BRSAN
|33,66
|289.718.919
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.045.144
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.722.538
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|32.104.983
|% 9,95
|
|HLGYO
|3,39
|641.149.155
|% -9,12
|
|PEKGY
|2,85
|612.949.236
|% -8,06
|
|NIBAS
|64,95
|9.244.607
|% -7,21
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|PAMEL
|16,00
|29.691.733
|% -5,49
|
|GARAN
|10,20
|1.888.186.779
|% 2,41
|
|THYAO
|12,78
|1.099.956.938
|% 2,57
|
|ECILC
|7,84
|865.432.610
|% 7,69
|
|SKBNK
|1,58
|765.268.832
|% 0,00
|
|PETKM
|5,04
|692.649.060
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,58
|765.268.832
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,85
|612.949.236
|% -8,06
|
|YKBNK
|3,10
|586.401.847
|% 1,64
|
|GARAN
|10,20
|1.888.186.779
|% 2,41
|
|HLGYO
|3,39
|641.149.155
|% -9,12
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5890
|7,5963
|% -0,58
|
|Euro
|9,2543
|9,2663
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,2729
|10,3244
|% -0,17
|
|Frank
|8,4953
|8,5465
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0135
|2,0236
|% -0,82
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|2,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|5,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-9,05
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-4,38
|
|Çeyrek
|732
|749
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,80
|50,80
|-0,44
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:23DOAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 288, 096 adet işlem
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14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TSKB, ARCLK
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14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, KOZAA
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.63 ) 1, 282
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, NETAS, ECZYT, GUBRF, BRSAN, POLTK, ARZUM, INVEO