***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 10:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.552145 TL dir. 11.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901452
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:127,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:129,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:12446,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,13
|Açılış
|: 446,12
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,63
|9.986.094
|% -7,63
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|GARAN
|10,60
|455.542.302
|% 0,95
|
|KOZAL
|121,80
|368.257.417
|% 1,42
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|FENER
|42,04
|307.384.844
|% 3,44
|
|TSKB
|1,87
|255.269.205
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,50
|256.427.948
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,64
|157.261.269
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4532
|7,4599
|% -0,32
|
|Euro
|9,0659
|9,0716
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0679
|10,1184
|% -0,22
|
|Frank
|1,9805
|1,9904
|% -0,42
|
|Riyal
|445,9980
|446,0990
|% 0,48
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:24CIMSA
Yüzde 4.04 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 566 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 13 artarak (% 0.59 ) 1, 383
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, ARTI, EPLAS, TACTR, TLMAN, IZFAS, BTCIM, SUMAS, SILVR, EMNIS