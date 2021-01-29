***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 16:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.55803 TL dir. 28.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906160
BIST
17:471.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -21,65
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.473
17:477,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:478,8787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:47436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,35
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:45
|TKNSA
|15,40
|268.349.113
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|48.722.321
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.049.633
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|658.249
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.406.535
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.582.149
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,34
|224.316.461
|% -9,22
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,55
|2.247.992.698
|% 4,99
|
|GARAN
|9,34
|2.065.567.717
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,91
|1.469.050.296
|% 5,11
|
|EKGYO
|2,37
|1.451.844.652
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,80
|1.417.886.875
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,37
|1.451.844.652
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,91
|1.469.050.296
|% 5,11
|
|KARSN
|5,20
|1.347.128.861
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|416.981.266
|% 0,55
|
|GARAN
|9,34
|2.065.567.717
|% -0,53
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3009
|7,3082
|% -0,35
|
|Euro
|8,8708
|8,8817
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0021
|10,0523
|% -0,40
|
|Frank
|8,1954
|8,2448
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% -0,36
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,10
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem