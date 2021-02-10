***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 13:18
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.563926 TL dir. 09.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908857
BIST
14:341.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:347,0554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:348,5598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:34416,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,56
|Açılış
|: 416,68
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ERBOS
|66,55
|22.962.809
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|35,92
|35.429.873
|% -9,79
|
|KOZAL
|139,70
|1.534.084.538
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,63
|1.275.681.995
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,12
|672.930.428
|% 1,42
|
|PETKM
|5,19
|671.749.335
|% -1,89
|
|GARAN
|10,16
|638.630.944
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,63
|1.275.681.995
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,76
|619.783.644
|% 3,76
|
|PETKM
|5,19
|671.749.335
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,94
|292.252.154
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,44
|137.405.158
|% 0,70
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0511
|7,0554
|% -0,19
|
|Euro
|8,5547
|8,5598
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7228
|9,7715
|% -0,13
|
|Frank
|7,8719
|7,9193
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8719
|1,8812
|% -0,37
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,27
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-18,63
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-9,02
|
|Çeyrek
|670
|685
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|0,27
|
Seans Raporu
14:34
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14:47EGGUB
Yüzde 6.99 oranında artışla 235.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 761 adet işlem
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14:46XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 15, 805.00 milyon TL de
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14:46VERTU
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 859 adet işlem
-
14:45KLMSN
Yüzde 4.50 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 553 adet işlem
-
14:44EGGUB
Yüzde 6.85 oranında artışla 235.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 420 adet işlem