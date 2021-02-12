***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 11:48
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.563276 TL dir. 11.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909292
BIST
12:131.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,47
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:137,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:138,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:13410,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,85
|Açılış
|: 410,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:13
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.293.679
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|41.680.872
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|50.610.468
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.533.227
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|58.149.220
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,60
|574.338.249
|% 0,66
|
|SASA
|33,18
|521.406.696
|% 6,01
|
|GARAN
|9,98
|435.351.841
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,59
|406.704.509
|% -2,18
|
|KOZAA
|18,39
|393.716.800
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,55
|293.380.537
|% -0,39
|
|DOHOL
|3,59
|406.704.509
|% -2,18
|
|TSKB
|1,75
|163.877.186
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,39
|121.537.169
|% -2,11
|
|SKBNK
|1,44
|114.592.335
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0283
|7,0311
|% 0,08
|
|Euro
|8,5104
|8,5144
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6584
|9,7068
|% -0,20
|
|Frank
|7,8499
|7,8972
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8681
|1,8775
|% 0,04
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|-38,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|-40,42
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,55
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,78
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,42
|60,42
|-0,72
|
Seans Raporu
12:13
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-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 88 kaybederek (% -0.72 ) 1, 628
-
12:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, DOHOL
-
12:23XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 9, 515.00 milyon TL de
-
12:19PRZMA
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 471 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 9, 236.00 milyon TL de