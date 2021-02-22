***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 17:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
barıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911425
BIST
17:481.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,62
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:487,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0783
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:488,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1171
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:48410,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 10,96
|Açılış
|: 410,97
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,03
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:48
|FROTO
|211,20
|745.072.240
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.972.447
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|207.128.596
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|62.451.066
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.227.120.206
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.227.120.206
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,10
|2.132.392.924
|% -4,69
|
|THYAO
|12,57
|1.822.136.374
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,61
|1.623.048.164
|% -3,96
|
|KARSN
|5,65
|1.379.428.571
|% 8,45
|
|VAKBN
|4,61
|1.623.048.164
|% -3,96
|
|TSKB
|1,78
|600.655.642
|% 2,30
|
|KARSN
|5,65
|1.379.428.571
|% 8,45
|
|EKGYO
|2,42
|545.808.132
|% -0,82
|
|ODAS
|4,12
|846.583.550
|% 3,00
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0571
|7,0597
|% 1,12
|
|Euro
|8,5770
|8,5809
|% 1,38
|
|Sterlin
|9,8960
|9,9457
|% 1,51
|
|Frank
|7,8610
|7,9084
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 1,32
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|22,65
|
|Altın Gr.
|408
|409
|8,54
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,13
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|1,00
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem