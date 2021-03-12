***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 20:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi değerlendirilmiş ve 23 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sayın Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen ve Sayın Bora Oruç'un yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak sunulması uygun görülmüştür. Üye adaylarının özgeçmişleri ilişikte ve www.isyatort.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918073
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0883
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05417,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,10
|Açılış
|: 417,55
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
418,60
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5562
|7,5642
|% 1,18
|
|Euro
|9,0339
|9,0459
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,4943
|10,5469
|% 0,62
|
|Frank
|8,1089
|8,1578
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0089
|2,0189
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-4,84
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,52
|69,52
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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17:57XU050
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında