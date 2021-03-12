***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi değerlendirilmiş ve 23 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sayın Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen ve Sayın Bora Oruç'un yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak sunulması uygun görülmüştür. Üye adaylarının özgeçmişleri ilişikte ve www.isyatort.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918073BIST