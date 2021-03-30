***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 18:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn. Serkan Uğraş Kaygalak, Sn.Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Prof.Dr.Şule Işınsu Özmen ve Sn. Bora Oruç arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Kenan Ayvacı' nın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921958
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|ALCAR
|375,10
|115.038.713
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|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
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|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
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|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
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|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
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|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
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|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
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|%
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|Dolar
|8,3148
|8,3179
|% 1,44
|
|Euro
|9,7576
|9,7750
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,3770
|11,4341
|% 1,22
|
|Frank
|8,7835
|8,8364
|% 1,14
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|Riyal
|2,2117
|2,2227
|% 1,56
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,34
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|Altın Gr.
|450
|450
|-0,58
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|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
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|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,05
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|B. Petrol
|64,34
|64,34
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