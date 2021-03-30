***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn. Serkan Uğraş Kaygalak, Sn.Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Prof.Dr.Şule Işınsu Özmen ve Sn. Bora Oruç arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Kenan Ayvacı' nın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921958BIST