***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 16:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.449610 TL dir. 21.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937478
BIST
17:281.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:288,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:2810,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:28507,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,48
|Açılış
|: 507,60
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.670.480
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|35.505.740
|% -8,77
|
|SAYAS
|28,58
|32.632.470
|% -7,33
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|FENER
|33,46
|704.050.460
|% 6,49
|
|ASELS
|15,46
|699.065.204
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|676.532.367
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,08
|661.128.950
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|TSKB
|1,40
|188.283.315
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|269.840.298
|% 0,00
|
|KARSN
|4,89
|545.246.983
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.450.630
|% 0,51
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3829
|8,3844
|% -0,37
|
|Euro
|10,2490
|10,2542
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8421
|11,9015
|% -0,26
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,33
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
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17:38XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 13, 216.00 milyon TL de
-
17:38AKYHO
Yüzde 6.50 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 530, 720 adet işlem
-
17:37FENER
Yüzde 6.05 oranında artışla 33.32 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 307, 357 adet işlem
-
17:36PENGD
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 896 adet işlem
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, TKFEN