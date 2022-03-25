***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısında,Şirketimizin 22 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen İzlem Erdem, Önder Topal, Hakan Gökhan, Volkan Kublay, Şule Işınsu Özmen ve Bora Oruç arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığına İzlem Erdem'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Önder Topal'ın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013296BIST