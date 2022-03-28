***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 15:10
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.807378 TL dir. 25.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.03.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013394
BIST
15:542.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,33
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:5414,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:5416,2659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0290
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:54927,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,45
|Açılış
|: 927,45
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:54
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.668.608
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.868
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.748.708
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.240.361
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,18
|14.819.998
|% -4,79
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|SASA
|61,80
|1.909.501.442
|% 3,00
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,31
|1.013.131.757
|% 0,07
|
|EREGL
|32,92
|976.777.913
|% -0,84
|
|ODAS
|1,84
|684.478.738
|% 9,52
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,35
|378.778.103
|% 3,07
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|DOHOL
|3,29
|327.310.704
|% 1,86
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8420
|14,8459
|% 0,10
|
|Euro
|16,2551
|16,2659
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,3880
|19,4852
|% -0,53
|
|Frank
|15,8171
|15,9124
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9452
|3,9649
|% 0,09
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-50,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|-50,32
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-24,34
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-12,17
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,27
|
Seans Raporu
15:54
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 58 artarak (% 0.29 ) 1, 963
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, FRIGO, KENT, ODAS, ULUSE
-
16:09
VAKKO, MERKO, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09
TTRAK, ISBIR, ACSEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09XEUR
EURO serbest piyasada 16.22 liradan (ALIŞ) işlem