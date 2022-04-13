***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 16:44
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.583367 TL dir. 12.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020088
BIST
17:272.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,14
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:2714,5966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:2715,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0366
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8805
En Düşük
15,7820
17:27928,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,94
|Açılış
|: 928,05
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.751
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.334.830
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.265.358
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.672.396
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.281.154
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.746.515
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|373.517.115
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,22
|273.905.761
|% -8,30
|
|THYAO
|37,24
|3.804.347.653
|% 0,00
|
|GARAN
|13,75
|3.305.355.208
|% 0,15
|
|SISE
|17,45
|3.034.082.991
|% 1,04
|
|YKBNK
|5,13
|2.793.166.844
|% 1,35
|
|KOZAL
|167,40
|2.767.514.742
|% 5,48
|
|YKBNK
|5,13
|2.793.166.844
|% 1,35
|
|ODAS
|2,31
|1.026.903.974
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,74
|1.072.084.671
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,21
|743.468.411
|% 9,41
|
|GARAN
|13,75
|3.305.355.208
|% 0,15
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5878
|14,5966
|% -0,01
|
|Euro
|15,8234
|15,8470
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9507
|19,0458
|% 0,26
|
|Frank
|15,5669
|15,6607
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8814
|3,9008
|% 0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,69
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,64
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42ULAS
Yüzde 5.68 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 219 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 56, 502.00 milyon TL de
-
17:41ULAS
Yüzde 5.36 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 708 adet işlem
-
17:39AKENR
Yüzde 6.55 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 848, 578 adet işlem
-
17:37KRSTL
Yüzde 4.24 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 782, 957 adet işlem