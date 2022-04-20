***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 11:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.584651 TL dir. 19.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022254
BIST
14:092.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:0914,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:0915,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1000
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:09921,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,93
|Açılış
|: 921,45
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DAGHL
|21,20
|9.476.619
|% 9,90
|
|OYYAT
|65,40
|39.896.801
|% 7,57
|
|AYEN
|16,98
|19.879.157
|% 6,99
|
|NATEN
|67,35
|131.643.947
|% 6,82
|
|MANAS
|26,54
|58.694.681
|% 6,59
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|26.059.957
|% -4,88
|
|PEGYO
|1,39
|35.142.340
|% -4,79
|
|THYAO
|38,76
|2.853.848.148
|% 0,00
|
|GARAN
|14,17
|1.194.096.597
|% -0,07
|
|PETKM
|10,46
|1.045.705.963
|% 1,75
|
|TUPRS
|253,30
|1.032.290.934
|% -0,98
|
|KRDMD
|16,32
|955.752.872
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|794.639.404
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|907.641.273
|% 0,38
|
|TSKB
|2,03
|331.377.959
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|415.197.692
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|300.275.745
|% 3,21
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6684
|14,6720
|% 0,15
|
|Euro
|15,9106
|15,9160
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0950
|19,1908
|% 0,58
|
|Frank
|15,4188
|15,5117
|% 0,64
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,12
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|4,24
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-45,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|-38,16
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,46
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|
Seans Raporu
14:09
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14:23PEGYO
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 200, 968 adet işlem
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.34 ) 2, 808
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14:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TSKB
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14:21XU100
Endeks 2, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 24, 089.00 milyon TL de
-
14:20DOBUR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 838 adet işlem