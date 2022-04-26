***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 17:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.587587 TL dir. 25.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023986
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0345
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0542
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05907,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,25
|Açılış
|: 907,19
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KAPLM
|64,90
|18.570.482
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.607.766
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.806.541
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|287.412.177
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.602.879
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,10
|7.080.291.614
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,63
|3.176.053.640
|% -2,86
|
|GARAN
|14,97
|2.145.233.619
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|2.103.862.527
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,95
|1.996.237.451
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,60
|1.429.154.715
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.996.237.451
|% -3,51
|
|ODAS
|2,38
|860.224.478
|% -4,03
|
|TSKB
|1,90
|418.138.248
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,63
|3.176.053.640
|% -2,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7928
|14,8008
|% 0,22
|
|Euro
|15,7666
|15,7851
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6381
|18,7316
|% -0,73
|
|Frank
|15,3616
|15,4542
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9334
|3,9531
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,34
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de