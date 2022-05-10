***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 16:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.584707 TL dir. 09.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde ieyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.05.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028375
BIST
16:132.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 24,57
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:1315,2602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1752
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:1316,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2039
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:13913,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 14,51
|Açılış
|: 913,79
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,61
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:13
|PKENT
|229,40
|69.741.930
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.945.578
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.925.990
|% 9,93
|
|ACSEL
|46,78
|11.866.984
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,97
|26.084.373
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|61.000.114
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.767.582
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,17
|28.957.941
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|679.258.621
|% -6,04
|
|SISE
|19,92
|2.606.896.698
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,64
|2.096.077.662
|% 1,90
|
|THYAO
|42,44
|1.943.438.235
|% 0,33
|
|EREGL
|34,44
|1.751.370.018
|% 2,74
|
|ASELS
|24,18
|1.628.805.187
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,81
|1.312.989.246
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,23
|459.034.611
|% 6,19
|
|YKBNK
|4,86
|762.493.998
|% 0,00
|
|SISE
|19,92
|2.606.896.698
|% 3,43
|
|KARSN
|5,13
|679.258.621
|% -6,04
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2538
|15,2602
|% 1,16
|
|Euro
|16,1215
|16,1450
|% 1,28
|
|Sterlin
|18,7675
|18,8616
|% 1,21
|
|Frank
|15,3331
|15,4255
|% 1,42
|
|Riyal
|4,0555
|4,0758
|% 1,14
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,20
|
|Altın Gr.
|913
|914
|14,24
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.141
|6.297
|45,20
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|21,86
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|10,93
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,18
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,94
|