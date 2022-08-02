***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 14:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1.derece imza yetkisine haiz olan Şirket Müdürü Sayın F. Nilüfer Başarır Kutlutürk 'ün, 31 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051008
BIST
15:412.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:4117,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0680
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:4118,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:411.031,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.731.698
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.743.219
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.776.854
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.987.105
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.327.688
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.668.100
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|53,00
|4.540.760.090
|% 2,91
|
|SASA
|48,84
|2.274.136.158
|% 5,03
|
|SISE
|22,82
|1.748.830.940
|% -1,21
|
|EREGL
|27,96
|1.027.260.031
|% -0,29
|
|ODAS
|4,02
|921.467.223
|% 3,34
|
|TSKB
|2,64
|700.417.002
|% 0,38
|
|ODAS
|4,02
|921.467.223
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,14
|618.142.297
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|754.941.618
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|242.117.777
|% 0,59
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9538
|% 0,38
|
|Euro
|18,3317
|18,3479
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,8594
|21,9690
|% -0,03
|
|Frank
|18,7794
|18,8925
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|12,09
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|59,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,35
|
Seans Raporu
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