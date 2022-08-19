***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 14:12
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.75638 TL dir. 18.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.08.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057081
BIST
14:323.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,32
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.008
14:3218,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
14:3218,2170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0440
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
14:321.018,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.018,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SAYAS
|50,60
|48.229.254
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.166.994
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|67.881.862
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|26.643.828
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.403.185
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,74
|61.078.555
|% -8,58
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,50
|333.995.404
|% -7,33
|
|DENGE
|2,27
|51.682.948
|% -6,58
|
|LKMNH
|17,22
|30.549.951
|% -6,46
|
|THYAO
|69,05
|3.089.823.990
|% -0,86
|
|SISE
|25,74
|2.429.913.423
|% 0,94
|
|PETKM
|11,10
|2.069.063.651
|% 0,36
|
|EREGL
|29,80
|1.938.695.268
|% 1,09
|
|TUPRS
|332,50
|1.806.435.619
|% 1,06
|
|YKBNK
|5,73
|1.558.177.596
|% -3,05
|
|EKGYO
|3,72
|909.112.160
|% 2,20
|
|DOHOL
|4,91
|1.001.134.527
|% 3,59
|
|ALBRK
|1,99
|402.608.955
|% 1,53
|
|PETKM
|11,10
|2.069.063.651
|% 0,36
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1050
|18,1078
|% 0,16
|
|Euro
|18,2184
|18,2269
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,3679
|21,4750
|% -0,59
|
|Frank
|18,8369
|18,9503
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8066
|4,8307
|% 0,23
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.842
|6.894
|-43,00
|
|Yarım
|3.334
|3.370
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|-2,03
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45YKBNK
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 317, 007 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 3, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 37, 697.00 milyon TL de
-
14:43KARSN
Yüzde 6.29 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 595, 869 adet işlem
-
14:42PNSUT
Yüzde 6.27 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 030 adet işlem
-
14:41ECILC
Yüzde 4.12 oranında artışla 14.41 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 869, 861 adet işlem