***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 12:23
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5320 TL dir. 27.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263625
BIST
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14:048.990
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 182,90
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0432,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
14:0435,0966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0250
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:042.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:04
|AKENR
|11,55
|438.017.379
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|13.434.259
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.684.205
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.863.435
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|783.496.335
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|122.829.056
|% -9,97
|
|DESPC
|61,05
|63.798.446
|% -8,47
|
|THYAO
|292,00
|6.816.674.795
|% 3,27
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|GUBRF
|164,40
|2.388.493.125
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,70
|2.032.777.468
|% 2,36
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,59
|806.671.642
|% 1,45
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|EKGYO
|9,56
|748.957.574
|% 1,38
|
|HEKTS
|17,26
|1.322.123.763
|% 5,76
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3229
|32,3316
|% 0,25
|
|Euro
|35,0668
|35,0966
|% -0,07
|
|Sterlin
|40,8776
|41,0825
|% -0,49
|
|Frank
|35,7899
|35,9693
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6384
|8,6817
|% -0,36
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|900,35
|901,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,26
|1.006,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,21
|86,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.211,65
|2.212,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:04
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14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, BIMAS, ASTOR
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14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 42 artarak (% 2.30 ) 7, 964
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14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGGYO, SASA, MEPET, AKENR, EUKYO, ODINE, MACKO
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14:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VRGYO, KSTUR, PEKGY, ENSRI
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14:19
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