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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.05.2020 21:43
GÜNCEL HABERLER



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 15.04.1996 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GAMZE YALÇIN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası A.Ş./ Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil
SERHAT GÜRLEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Direktör Bağımsız Üye Değil -
AYDIN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil -
İBRAHİM KURBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye
ŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844853


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Riyal 1,8514 1,8607 % -0,30  
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Cumhuriyet 2.470 2.514 3,20  
Tam 2.542 2.579 3,20  
Yarım 1.241 1.261 1,60  
Çeyrek 620 631 0,80  
Gümüş.Ons 15,47 15,50 0,04  
Gümüş Gr. 3,47 3,47 -0,00  
B. Petrol 29,04 29,04 -0,94  
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