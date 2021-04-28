***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2021 22:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
583
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932079
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,1882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9687
En Düşük
9,8553
18:05468,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 468,43
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,38
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1838
|8,1882
|% -0,20
|
|Euro
|9,9367
|9,9452
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,3862
|11,4433
|% -0,00
|
|Frank
|8,9713
|9,0254
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1768
|2,1878
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,07
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,75
|