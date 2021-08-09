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İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2021 17:11



İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.itimatdenetim.com/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
itimatdenetim@itimatdenetim.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aydın DEDE 93500 TRY 93,50
Mehmet Ayhan DEDE 1000 TRY 1
Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE 500 TRY 0,5
Emin Sadi Haluk SÜMER 1000 TRY 1
Gülay ASLAN 1000 TRY 1
Vedat VAR 1000 TRY 1
Mithat ERDOĞAN 1000 TRY 1
Hacı ÜREK 1000 TRY 1
TOPLAM 100000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYDIN DEDE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Ortak Denetçi 92.5
MEHMET AYHAN DEDE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denetçi Sorumlu Ortak Denetçi 1
VEDAT VAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Denetçi 1

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
AYDIN DEDE
M.AYHAN DEDE
MİTHAT ERDOĞAN
HACI ÜREK
VEDAT VAR

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş FİNEXPERTİZA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956103


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Altın Gr. 483 483 -5,30  
Cumhuriyet 3.210 3.259 -34,00  
Tam 3.197 3.277 -32,24  
Yarım 1.545 1.585 -15,60  
Çeyrek 775 793 -7,80  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 -0,70  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 -0,15  
B. Petrol 68,70 68,70 -2,00  
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