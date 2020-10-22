İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.10.2020 11:17
İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883018
BIST
15:301.203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,36
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:307,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1320
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:309,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1384
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:30486,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 485,85
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.376.689
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.565.807
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.692.724
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.667.617.811
|% -4,12
|
|TSKB
|1,82
|2.434.728.611
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,19
|704.160.720
|% -3,89
|
|SISE
|6,90
|637.180.614
|% -0,86
|
|VAKBN
|4,17
|620.682.301
|% -3,92
|
|TSKB
|1,82
|2.434.728.611
|% 7,69
|
|GARAN
|7,22
|2.667.617.811
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,02
|582.718.322
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,29
|595.638.958
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,17
|620.682.301
|% -3,92
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9377
|7,9447
|% 1,69
|
|Euro
|9,3954
|9,4025
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,3604
|10,4124
|% 1,17
|
|Frank
|8,7107
|8,7631
|% 1,35
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 1,56
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-18,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|5,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-2,98
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-1,44
|
|Çeyrek
|774
|792
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:41KLGYO
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 882 adet işlem
-
15:40AKFGY
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 608, 773 adet işlem
-
15:39KLGYO
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 789, 525 adet işlem
-
15:38METRO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 725, 344 adet işlem
-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, BIMAS, ASELS