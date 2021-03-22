***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
22.03.2021 18:11
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021 - 19:42
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dükkan
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya Karatay İlçesi Gaziosmanpaşa Mah. 933 mt2 - Konya Karatay İlçesi Sarnıç Mah. 560 mt2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
4.728.643 TL - 3.220.108 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 0,66 - % 0,45
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 1,87 - % 1,27
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,30 - % 0,21
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 0,94 - %0,64
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 2,21 - %1,51
Alım Koşulları
%25 peşin kalanı 12 eşit taksit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.03.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul - Olumlu
Karşı Taraf
Konya Karatay Belediyesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Konya Karatay Belediyesi Başkanlığı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/03/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Konya Karatay Belediyesi İhale Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Konya Karatay Belediyesinin belirlemiş olduğu ihale bedeli ile alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin, Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve faaliyetlerine son vermiş olduğu Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre , Kumköprü şubesinin mülkü için devir bedeli 4.728.643 TL Sarnıç şubesinin mülkü için devir bedeli 3.220.108 TL dir. Devir bedellerinin %25 ‘i peşin olarak ödenmiş olup kalan bakiyeler 12 eşit taksitte ödenecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919797
BIST