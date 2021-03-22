***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021 - 19:42Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDükkanAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya Karatay İlçesi Gaziosmanpaşa Mah. 933 mt2 - Konya Karatay İlçesi Sarnıç Mah. 560 mt2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli4.728.643 TL - 3.220.108 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 0,66 - % 0,45Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 1,87 - % 1,27Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,30 - % 0,21Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 0,94 - %0,64İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 2,21 - %1,51Alım Koşulları%25 peşin kalanı 12 eşit taksitİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.03.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Gayrimenkul - OlumluKarşı TarafKonya Karatay BelediyesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKonya Karatay Belediyesi BaşkanlığıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/03/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKonya Karatay Belediyesi İhale DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKonya Karatay Belediyesinin belirlemiş olduğu ihale bedeli ile alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporu yoktur.AçıklamalarŞirketimizin, Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve faaliyetlerine son vermiş olduğu Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre , Kumköprü şubesinin mülkü için devir bedeli 4.728.643 TL Sarnıç şubesinin mülkü için devir bedeli 3.220.108 TL dir. Devir bedellerinin %25 ‘i peşin olarak ödenmiş olup kalan bakiyeler 12 eşit taksitte ödenecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919797BIST