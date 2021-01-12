***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 21:03
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulvarı N67/B Mut/Mersin adresindeki " PINARBAŞI" şubesi ile Karşıyaka Mah. Mustafa Kemal Bulvarı N38/A-B Mut/Mersin adresindeki " MUT" şubesinin demirbaşlarının İsmailoğlu Pazarlama İnş.Turz.San. ve Ticaret Ltd.Şti 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901674
BIST
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|% 0,14
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|Riyal
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|Alış
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|1.846
|0,79
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|443
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|Cumhuriyet
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|2.989
|0,00
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|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
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|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
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|Çeyrek
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|727
|0,63
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|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,48
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|6,10
|6,11
|0,11
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|56,47
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