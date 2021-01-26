***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 18:56
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Musalla Bağları Mah.Hal-1 Sk. N46 Selçuklu / KONYA adresindeki " KONYA HAL" şubesinin demirbaşlarının Öz Çavdar Tarım Ürünleri Hay.ve Otom.San.Tic.Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904511
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
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|Önceki Kapanış
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1.549
En Düşük
1.517
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|: -0,68%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
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|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3483
|7,3540
|% -0,68
|
|Euro
|8,9396
|8,9488
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0568
|10,1073
|% -0,34
|
|Frank
|8,2412
|8,2908
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,58
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
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|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
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|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
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|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,18
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|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
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|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,13
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