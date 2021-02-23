***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 18:15
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Alaylar Bir Mah. Atatürk Cad. N29/A Seydişehir / KONYA " ALAYLAR " şubesi ve Kızılcalar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad.N27/A Seydişehir / KONYA " KIZILCALAR " şubesinin demirbaşlarının Göksu Pasta ve Bisküvi İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911938
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|8,6114
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|% 1,03
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|Frank
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|% 0,17
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|Riyal
|1,8792
|1,8886
|% 0,73
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|Alış
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|1.803
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|410
|1,28
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|2.772
|23,00
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|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
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|1.314
|1.348
|11,58
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|Çeyrek
|659
|674
|5,80
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|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,79
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,13
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|64,20
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