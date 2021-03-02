***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- Fetih Mah. Karşehir Cad. N12/A Karatay / KONYA " KARŞEHİR " şubesi, Fetih Mah. Şeyh Ulema Yahşi Cad. N155/A Karatay / KONYA " FETİHKENT " şubesi ve Akabe Mah. Serkan Sk. N4/E Karatay / KONYA "AKABE" şubesinin demirbaşlarının Özçelikkayalar Alışveriş Merk.Pet.Tar.Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına2- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914591BIST