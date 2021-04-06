***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 18:22
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Camiatik Mah.Nevzat İspir Cad.N29/A ILGIN / KONYA " ILGIN" şubesinin demirbaşlarının MR 42 Gross Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923969
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
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18:058,1579
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459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
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|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
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|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
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|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
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|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
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|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
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|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
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|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
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|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1464
|8,1579
|% 0,37
|
|Euro
|9,6831
|9,7111
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,1791
|11,2351
|% -0,30
|
|Frank
|8,7536
|8,8063
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1690
|2,1799
|% 0,31
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,38
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|Altın Gr.
|456
|456
|0,29
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|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
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|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
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|Çeyrek
|731
|748
|3,77
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|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,03
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|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
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|B. Petrol
|62,53
|62,53
|-0,21
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