***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/04/2021Açıklamalar07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda esas sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni ünvanımız, ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ olarak 08.04.2021 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925161BIST