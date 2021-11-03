***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000.-TL( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1592 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974571BIST