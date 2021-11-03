***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.11.2021 18:18
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000.-TL( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1592 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974571
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 1.533
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1.547
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560,35
En Düşük
547,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6633
|9,6705
|% 0,71
|
|Euro
|11,1971
|11,2038
|% 0,72
|
|Sterlin
|13,1717
|13,2377
|% 1,04
|
|Frank
|10,5494
|10,6129
|% 0,88
|
|Riyal
|2,5700
|2,5829
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-24,27
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-2,64
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