***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
03.08.2023 19:48
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
3.003,88
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.08.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
74.986.400 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1.17
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,44
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,30
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
211,68
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
204,13
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.08.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Portföy yapımızı güçlendirmek
Karşı Taraf
NURADDIN ZULFUGARLI
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Muğla Marmaris Selimiye Mahallesi Bük Sokak Derinazmak mevki 151 Ada 3, 13, 22 ,27 parselde kayıtlı 3.003,88 M2'lik arsa 74.986.400 TL bedel ile satın alınmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180414
BIST