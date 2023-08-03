***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü3.003,88Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03.08.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli74.986.400 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1.17Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,44Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,30Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)211,68İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)204,13Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.08.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriPortföy yapımızı güçlendirmekKarşı TarafNURADDIN ZULFUGARLIKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 03.08.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaMuğla Marmaris Selimiye Mahallesi Bük Sokak Derinazmak mevki 151 Ada 3, 13, 22 ,27 parselde kayıtlı 3.003,88 M2'lik arsa 74.986.400 TL bedel ile satın alınmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180414BIST