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***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

23.08.2023 19:47
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Otel ve Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
5,074.71
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.08.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
141.776.252 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,30
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
14,07
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,95
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
287,45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
158,41
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.08.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Portföy yapımızı güçlendirmek
Karşı Taraf
NURADDİN ZULFUGARLI - ZULFUGAR ZULFUGARLI - AYTAN AZIZOVA
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 23.08.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
Muğla Marmaris Selimiye Mahallesi Bük Sokak Derinazmak mevki 151 Ada 30-31-12 parselde NURADDİN ZULFUGARLI adına kayıtlı 2.373,60 M²'lik arsa ve otel binası, 151 Ada 27-30 parselde ZULFUGAR ZULFUGARLI adına kayıtlı 1.129,64 M²'lik arsa ve otel binası ve 151 Ada 21 parselde AYTAN AZIZOVA adına kayıtlı 1.571,47 M²'lik arsa ile
Toplam 5.074,71 M² arsa ve otel binası 141.776.252 TL'ye satın alınmıştır.
03.08.2023 tarihinde "Maddi Duran Varlık Alımı" konulu 151 Ada 3, 13, 22 ,27  parselde kayıtlı 3.003,88 M²'lik arsa 74.986.400 TL olarak satın alındığı duyurulan kap bildirimiyle beraber,
Sözü geçen adreste arsa ve otel binası toplam 8.078,58 M²'ye ve satın alma bedeli 216.762.252 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188834


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Tam 10.739 11.008 -356,00  
Yarım 5.386 5.525 -174,00  
Çeyrek 2.685 2.762 -88,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,05  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 -1,20  
B. Petrol 82,79 82,79 -0,42  
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