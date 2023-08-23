***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiOtel ve ArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü5,074.71Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.08.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli141.776.252 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,30Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)14,07Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,95Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)287,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)158,41Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.08.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriPortföy yapımızı güçlendirmekKarşı TarafNURADDİN ZULFUGARLI - ZULFUGAR ZULFUGARLI - AYTAN AZIZOVAKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 23.08.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaMuğla Marmaris Selimiye Mahallesi Bük Sokak Derinazmak mevki 151 Ada 30-31-12 parselde NURADDİN ZULFUGARLI adına kayıtlı 2.373,60 M²'lik arsa ve otel binası, 151 Ada 27-30 parselde ZULFUGAR ZULFUGARLI adına kayıtlı 1.129,64 M²'lik arsa ve otel binası ve 151 Ada 21 parselde AYTAN AZIZOVA adına kayıtlı 1.571,47 M²'lik arsa ileToplam 5.074,71 M² arsa ve otel binası 141.776.252 TL'ye satın alınmıştır.03.08.2023 tarihinde "Maddi Duran Varlık Alımı" konulu 151 Ada 3, 13, 22 ,27 parselde kayıtlı 3.003,88 M²'lik arsa 74.986.400 TL olarak satın alındığı duyurulan kap bildirimiyle beraber,Sözü geçen adreste arsa ve otel binası toplam 8.078,58 M²'ye ve satın alma bedeli 216.762.252 TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188834BIST