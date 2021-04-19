Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2021 18:46



***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       19.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1-     Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi ( Şirket ) paylarına ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğu beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına,
2-     Satın alınacak payların birim pay değerinin tespiti için Şirket esas sözleşmesinin "Pay Devri" başlıklı 8. Maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket Yönetim Kurulu' nun belirleyeceği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket değerlemeleri konusunda yetkilendirilmiş 3 ayrı değerleme kuruluşu tarafından yapılacak olan 3 ayrı Şirket değerlemesinde ortaya çıkacak birim pay değerlerinin ortalamasının alınmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Hisse devri sonrası Şirketimizin Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul  ve Ticaret Anonim Şirketi' nin sermayesindeki payı % 1 den % 24 e yükselirken Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesindeki mevcut % 24 lük payı % 1 olacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929306


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.377
Değişim :  -2,20% |  -30,91
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.416 En Düşük
1.377
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,90 25.545.967 % 10,00  
TRILC 39,84 59.780.541 % 9,99  
TKURU 295,30 5.810.925 % 9,98  
ORMA 36,48 643.653 % 9,95  
AKFGY 3,99 22.562.012 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0848 8,0872 % 0,36  
Euro 9,7395 9,7542 % 0,84  
Sterlin 11,2852 11,3418 % 1,47  
Frank 8,8098 8,8629 % 0,99  
Riyal 2,1511 2,1619 % 0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -5,61  
Altın Gr. 461 461 0,44  
Cumhuriyet 3.054 3.100 -11,00  
Tam 3.039 3.116 -5,22  
Yarım 1.469 1.507 -2,53  
Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,79 25,82 -0,16  
Gümüş Gr. 6,71 6,72 -0,01  
B. Petrol 66,98 66,98 0,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru