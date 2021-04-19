***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 18:46
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1- Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi ( Şirket ) paylarına ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğu beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına,
2- Satın alınacak payların birim pay değerinin tespiti için Şirket esas sözleşmesinin "Pay Devri" başlıklı 8. Maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket Yönetim Kurulu' nun belirleyeceği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket değerlemeleri konusunda yetkilendirilmiş 3 ayrı değerleme kuruluşu tarafından yapılacak olan 3 ayrı Şirket değerlemesinde ortaya çıkacak birim pay değerlerinin ortalamasının alınmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Hisse devri sonrası Şirketimizin Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi' nin sermayesindeki payı % 1 den % 24 e yükselirken Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesindeki mevcut % 24 lük payı % 1 olacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929306
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