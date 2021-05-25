***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 14.12.2020 tarihli Kap açıklaması ile duyurulan market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması ve gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanmaya gidilmesi yönünde alınan karar kapsamında 25.05.2021 tarihi itibarı ile1- KDV dahil 62.039.208-TL devir/satış bedeli karşılığında 35 adet mağaza ve tesisin devir/satış işlemleri tamamlanmıştır.2- Stoktan 29.083.682-TL tutarında ürün satışı gerçekleştirilmiş ve 7.941.454-TL tutarındaki ürün stoğu tedarikçilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tedarikçi borçlarına mahsuben iade edilmiştir.3- Kapanış kararı çerçevesinde, ihtiyaç kalmadığı için satışı gerçekleştirilen araç ve demirbaşlardan elde edilen gelir 10.696.836-TL'dir.4- Kapanış işlemleri çerçevesinde elde edilen toplam 101.819.726-TL gelirin 52.814.078-TL'lik kısmının tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Bakiye 49.005.648-TL lik gelir, Mayıs 2021-Eylül 2022 döneminde taksitler halinde tahsil edilecektir.5- Kapanış işlemleri çerçevesinde 25.573.705-TL tedarikçi cari hesap ödemeleri, 15.709.481-TL iş akdi sonlanan personellere kıdem-ihbar-yıllık izin ödemeleri, 8.906.841-TL vergi ve sgk prim ödemeleri, 5.138.682-TL personele ücret ödemeleri olmak üzere toplam 55.328.709-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2021-Kasım 2023 döneminde taksitler halinde gerçekleştirilecek olan tedarikçi ödemeleri, kıdem-ihbar tazminatları, vergi ve sgk prim ödemelerinin toplam tutarı 34.192.707-TL'dir.6- 18 adet mağaza ve tesis ise devir/satış imkanı bulunmadığı için tasfiye edilmiştir. 7 adet mağazanın devir/satış görüşmeleri devam etmekte olup bu mağazaların devir/satışları ile ilgili gelişmeler KAP'da ayrıca duyurulacaktır.7- Bu süreçte mülkiyeti Şirketimize ait olan 7 adet mağazanın 4 adeti ile, 22 yıllık kullanım hakkı Şirketimize ait olan 1 adet mağaza kiraya verilmiştir. Mülkiyeti Şirketimize ait olan 3 adet mağazanın ise kiralanması ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938023BIST