***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 19:04
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
1- Sn. Mustafa HELVACIOĞLU ' nun "Genel Müdür" olarak atanmasına karar verilmiştir. Mustafa HELVACIOĞLU 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2006 yılında Univercity of London Imperial College of Science' da Ulaştırma ve Sürdürülebilir Kalkınma alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2016 yılından bu yana İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklıklığı Seha A.Ş. de Kalite ve İç Kontrol Müdürü olarak görev yapan Sn. HELVACIOĞLU, "İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)" alanında Doktorasını sürdürmektedir. Sn. HELVACIOĞLU, Asaf 3 İstanbul Gayrirmenkul ve Tic.A.Ş. İcra Komitesi üyeliği yanısıra 3RD İstanbul Gayrimenkul ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
2- Sn. Nurettin ÖRÜCÜ' nün "Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına karar verilmştir. Sn.ÖRÜCÜ 22.09.1994 tarihinde Kasiyer olarak göreve başladığı Şirketimizde sırasıyla Veri Giriş Görevlisi, Takım Lideri, Mağaza Yöneticisi, Bölge Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü görevlerinde bulunmuş olup 2017 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.
3- İlgili atamalar 01.06.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938298
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|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
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|424.815
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|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
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|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
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|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
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|KARSN
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|% 2,11
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|YKBNK
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|3,73
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|3.470
|25,00
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|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
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|1.644
|1.687
|10,86
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|Çeyrek
|825
|844
|5,43
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|Gümüş.Ons
|27,81
|27,85
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|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
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